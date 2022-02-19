На место аварии выехали полиция, пожарные и медики - пострадавших на машинах скорой помощи доставили в ближайшие больницы.

Туристический автобус вылетел с трассы между населенными пунктами Аксарай и Конья в Турции, в результате чего он перевернулся. Об этом сообщает издание A Haber.

На место аварии выехали полиция, пожарные и медики. По первым данным в результате ДТП на месте аварии погибли два человека. Кроме того, при аварии ранения различной степени тяжести получили 26 человек их увезли на скорой. Позже сообщили об еще троих погибших. Пострадавших на машинах скорой помощи доставили в ближайшие больницы.

По предварительной информации, причиной аварии стала скользкая трасса между населенными пунктами Аксарай и Конья. Водитель автобуса был трезвым и просто не справился с управлением на обледеневшей дороге. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы.

Стоит отметить, что первым и самым важным правилом вождения в зимний период можно назвать выбор хороших шин. О езде на летней резине не может быть и речи. С ней машина стает неуправляемой даже при малейших осадках и небольших заморозках.

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