Уехал с места ДТП, но потом одумался, и вернулся.

На Житомирщине, судя по всему, из-за собственной невнимательности, правоохранитель сбил трех несовершеннолетних

О том, что по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого были травмированы три школьницы, возбуждено уголовное дело, ссылаясь на ГУ НП по Житомирской области, пишет " Berdichev.Biz.News ".

В частности, в минувшее воскресенье, 20-го февраля, в 6 часов 50 минут вечера, в отделении Нацполиции получили сообщение - поблизости от села Карповцы Ольшанской ТГ, в результате аварии с участием автомобиля российского производства, "ВАЗ", травмы получили три пешехода. При этом водитель-виновник, поначалу скрылся с места инцидента.

Правоохранители, прибывшие к месту происшествия, выяснили: "ВАЗ-2110" перемещался по сельской улице, но выехав на неосвещенный участок дороги, у обочины наехал на трех девушек, возрастом 13, 14 и 17 лет. Несмотря на то, что водитель сначала покинул место происшествия, видимо, обдумав все случившееся, виновник все же вернулся.

Стоит отметить - травмированных девушек-пешеходов своевременно направили в медицинское учреждение, и после их обследования стало понятно: одна получила перелом бедренной кости и будет госпитализирована, а двум другим, менее пострадавшим - назначили амбулаторное лечение.

Машиной, причастной к ДТП, управлял 44-летний гражданин, проживающий в городе Чуднов, и являющийся сотрудником Нацполиции. Пока у водителя взяли пробы крови, которую исследуют на следы алкоголя либо наркотиков. Также, заведено уголовное производство, в соответствии с частью 1 статьи 286(о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") "Уголовного Кодекса Украины".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что полиция Одещины задержала банду школьников, регулярно грабившую односельчан.

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