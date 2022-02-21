Днем ранее, в одном из жилых домов Львова, произошло обрушение лестничной клетки, и люди оказались заперты в собственных квартирах
О том, что в минувшее воскресенье, 20-го февраля, около 1 часа дня, в многоэтажном доме, расположенном на улице Ставропигийская, 5 города Львова разрушился лестничный пролет с третьего по второй этаж, и как проходил процесс освобождения людей из заблокированных квартир, можно увидеть на снимках, опубликованных
Как стало известно, своевременно прибывшие подразделения специалистов-спасателей, используя выдвижные лестницы, смогли успешно эвакуировать жильцов, как со второго, так и с третьего этажа аварийного подъезда.
Также, спасатели приступили к разборке частей конструкции обрушившейся лестницы, и обнаружили, что погибшие или травмированные люди отсутствуют. Всего в ликвидации последствий указанного инцидента принимали активное участие 17 сотрудников "Службы Спасения", включая приданные 4 единицы специальной техники.
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Немного позднее было опубликовано видео, на котором можно рассмотреть последствия падения лестницы.
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