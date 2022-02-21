Днем ранее, в одном из жилых домов Львова, произошло обрушение лестничной клетки, и люди оказались заперты в собственных квартирах

О том, что в минувшее воскресенье, 20-го февраля, около 1 часа дня, в многоэтажном доме, расположенном на улице Ставропигийская, 5 города Львова разрушился лестничный пролет с третьего по второй этаж, и как проходил процесс освобождения людей из заблокированных квартир, можно увидеть на снимках, опубликованных ГУ ГСЧС по Львовской области.

Как стало известно, своевременно прибывшие подразделения специалистов-спасателей, используя выдвижные лестницы, смогли успешно эвакуировать жильцов, как со второго, так и с третьего этажа аварийного подъезда.

Также, спасатели приступили к разборке частей конструкции обрушившейся лестницы, и обнаружили, что погибшие или травмированные люди отсутствуют. Всего в ликвидации последствий указанного инцидента принимали активное участие 17 сотрудников "Службы Спасения", включая приданные 4 единицы специальной техники.

Немного позднее было опубликовано видео, на котором можно рассмотреть последствия падения лестницы.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что харьковский трамвай "впечатался" в легковое авто, кадры.

Также ранее мы информировали о том, что неосторожный водитель протаранил пешеходов в Киевской области.

А до этого наш портал сообщали о том, что тело неизвестного мужчины случайно нашли на улице в Днепре.