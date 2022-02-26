Как пишет Politeka.net, украинцы третий день сражаются за свою независимость с российскими войсками. Несколько дней назад Владимир Путин объявил Украине войну, после чего отдал приказ о наступлении. Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк подбодрил украинцев, которые сражаются с российскими войсками, рассказав, какие концерты ждут теперь россиян.

«Знаете, где был наш первый концерт? Донецк. А где были самые разгильдяйские концерты? В Крыму, у воды. В Чернигове люди забирались на высокий забор и смотрели, как мы играем. В Житомире мы сыграли первый "взрослый" концерт, на который пришло несколько тысяч человек. Во Львове нас всегда принимали так, будто мы основали этот город. Как не припомнить Ровно? Город, где последние несколько лет фанатизм зашкаливает. А Херсон, где каждый концерт – это аншлаг! Прекрасная, любимая Одесса! Николаев, Луцк, Черкассы, Запорожье, Бровары, Кривой Рог... А героический Мариуполь! И все остальные города и деревни. Это наша Украина, которую Россия обстреливает ракетами. Фиксируйте все, что видите. Фиксируйте, чтобы ничего не забыть. Есть еще два города, не в Украине, а… в Гааге и Нюрнберге. Хорошо бы провести там два показательных процесса.» - написал Хлывнюк.

Фанаты поставили более тысячи лайков и оставили комментарии:

«Спасибо, Андрей, за все, что вы делаете для Украины, да хранит вас Бог», «Очень люблю ваше творчество! Многие люди в России против этого ужаса! Мы за мир!», «Россия с вами ! Путин - не Россия !», «Все буде Україна!!!!!».