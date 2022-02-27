После удара российскими ракетами по окрестностям Василькова вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.
В Сети появилось предупреждение.
"В связи с пожаром на нефтебазе Василькова призываем местных жителей в случае возникновения специфического запаха одеть респираторы. Если такой возможности нет – намочить тряпки или марли водой и дышать через них. Тряпки периодически менять.
И помните – сначала надевайте респиратор или прикрывайтесь тряпкой сами, а после этого помогайте.
Так вы сохраните и себя, и того, кому помогаете", - говорится в сообщении.
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Очевидцы распространяют кадры в Сети.
"Небо над Васильковым сейчас. Зарево от пожара на нефтебазе видно аж из Киева", - говорится сообщении.
Последствия российской атаки видно даже в Киеве:
Васильковский городской совет в своем Фейсбук опубликовал памятку, что делать в случае аварии на химическом объекте.