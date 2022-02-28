Оккупанты ударили в районе нефтебазы в городе Бородянка (Бучанский район Киевской области).

Об этом Politeka сообщают местные жители. Возможно попадание по цистернам с топливом, которые расположены возле вокзлала. Детали уточняются.

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Отметим, что 28 февраля через поселок Бородянка в сторону поселка Макаров ехала часть бронетехники российских оккупантов.

Отмечается, что в колонне много бензовозов.