Оккупанты ударили в районе нефтебазы в городе Бородянка (Бучанский район Киевской области).
Об этом Politeka сообщают местные жители. Возможно попадание по цистернам с топливом, которые расположены возле вокзлала. Детали уточняются.
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Отметим, что 28 февраля через поселок Бородянка в сторону поселка Макаров ехала часть бронетехники российских оккупантов.
Отмечается, что в колонне много бензовозов.