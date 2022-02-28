Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе ВСУ остановили колонну российской техники.
На кадрах - улица Вокзальная в Буче.
"Это результаты их вторжения и работы наших сил. Конечно, частный сектор также поврежден, но мы все отстроим. Все живые, здоровые", - рассказывает Федорук.
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