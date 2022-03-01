Экипажи Bayraktar TB2 поразили еще две цели – танк и два зенитных ракетных комплекса "Бук" России.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, опубликовал видеоподтверждение его слов.

Тем временем в Минобороны сообщили, что 28 февраля Вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей и вертолет.

"Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300. Всего 28 февраля было сбито 5 истребителей оккупантов, по предварительным данным это СУ-30 и СУ-35".

Кроме этого, украинские зенитчики возле Киева сбили крылатую ракету и один вертолет с помощью зенитных комплексов БУК-М1.

Украинские силы, сообщают в МОУ, не только оборонялись, но и атаковали:

штурмовики СУ-25 в течение суток бомбили колонны бронетехники в Киевской и Житомирской областях;

бомбардировщики СУ-24 М нанесли 4 бомбовых удара по танковым и механизированным колоннам на Черниговщине и вблизи Бердянска, "Байрактарами" были уничтожены танк и 2 ЗРК "БУК".