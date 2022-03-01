Как сообщает ТСН в телеграм-канале, в плен сдалась «очередная партия российских военных», пишет Politeka.net.

По некоторым данным, кадры сняты в Харьковской области. На них можно увидеть, как по дороге идут люди в российской военной форме со связанными руками.

Также в Сети опубликованы кадры брошенной россиянами техники.

«В Сумской области оккупанты побросали у села всю свою технику и сбежали. Тероборона забрала все себе» - сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.

«Путин наверняка в ярости от бессилия, потому что Харьков нагляднее всего демонстрирует его импотенцию и лживую сущность.

Преимущественно русскоязычный Город в 40 км от российской границы, который орки в своих влажных мечтах регулярно прочат в "столицы" каких-то марионеточных образований, даёт отпор. И ещё какой!

Отсюда трусливые нападения на мирных жителей.

Все эти факты лягут в основу обвинений. Каждое животное, отдававшее и исполнявшее преступные приказы, будет найдено и осуждено. Либо уничтожено.

"Харьковский тибунал" - это хороший символ, который позволит привлечь больше внимания к преступлениям России. Такой трибунал можно организовать в Чернигове (удар ракетой по центру города), в Сумах (удар ракетой по частному сектору), в Ахтырке (масса ударов), в Василькове и других города, где совершены военные преступления, с признаками преступлений против человечности.

Нас, харьковчан, просто больше. По всему миру. Мы сможем устроить больше проблем. За всех наших сограждан, погибших от рук российских оккупантов», - подчеркнул Геращенко.