Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о результате ракетного удара по Харькову, поделившись в своем тг-канале.

Как пишет Politeka.net, сегодня утром первого марта была запущены крылатые ракеты класса "Калибр" по Харькову. Одна из ракет попала в ХОГА (Харьковская областная государственная администрация). Как сообщил Антон Геращенко, уже есть данные о первых жертвах.

"По площади Свободы был нанесен удар крылатой ракетой класса «Калибр»

После того как приехали спасатели (через 5-7 минут) был второй удар аналогичной ракетой, который попал в здание.

1/3 здания ХОГА обрушилась.

По состоянию на сейчас погибших уже 10. Раненых более 35.

Разбор завалов продолжается и жертв и раненых будет ещё больше.

Обращаюсь к российским ученым, конструкторам, инженерам - что вы чувствуете сейчас, видя, как ваше оружие убивает мирных украинцев. Бросайте работу, выходите на забастовки. Не делайте новые ракеты", - написал Геращенко.