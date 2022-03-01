Как пишет Politeka.net, сегодня утром первого марта была запущены крылатые ракеты класса "Калибр" по Харькову. Одна из ракет попала в ХОГА (Харьковская областная государственная администрация). Как сообщил Антон Геращенко, уже есть данные о первых жертвах.
"По площади Свободы был нанесен удар крылатой ракетой класса «Калибр»
После того как приехали спасатели (через 5-7 минут) был второй удар аналогичной ракетой, который попал в здание.
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1/3 здания ХОГА обрушилась.
По состоянию на сейчас погибших уже 10. Раненых более 35.
Разбор завалов продолжается и жертв и раненых будет ещё больше.
Обращаюсь к российским ученым, конструкторам, инженерам - что вы чувствуете сейчас, видя, как ваше оружие убивает мирных украинцев. Бросайте работу, выходите на забастовки. Не делайте новые ракеты", - написал Геращенко.