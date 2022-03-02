Об этом в комментарии изданию "Суспільне" сообщил глава ГУ Нацполиции в регионе Владимир Тимошко.

Тем временем информация о высадке в городе российского десанта не подтвердилась.

Бой возле харьковского Военно-медицинского клинического центра Северного региона на улице Культуры продолжался с ночи. Это военно-медицинское учреждение является одним из ведущих учреждений здравоохранения Минобороны.

Утром в среду, 2 марта, Тимошко подчеркнул, что ситуация под контролем, охрану возле госпиталя ужесточили.

Тем временем в Сети появились кадры Харькова, пережившего жесточайший ночной обстрел.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Враг деморализован: глава Минобороны Резников сообщил, что у противника началась «агония»

Ольга Сумская после семейной трагедии просит о помощи: "Мы не можем сейчас добраться..."

Осадчая жестко обратилась к Ани Лорак, Регине Тодоренко и Лободе: "Ты точно знаешь, что происходит"

Наталья Могилевская обратилась к украинкам с неожиданным требованием: "К черту эти…"
Показать еще

В танковом училище в Харькове продолжается пожар. Слышны взрывы.

В Харькове был также нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской 228.

Напомним, в результате ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова 1 марта погибли 7 человек, еще 24 получили ранения, в том числе 1 ребенок.

Также глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество жертв авиаудара по жилой многоэтажке на Ново-Баварском проспекте сейчас уточняется. Ранее было известно по крайней мере, о 8 погибших.