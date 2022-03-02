Подразделения 93-й бригады Холодный Яр оттеснили врага к границе с Россией.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на официальной странице бригады в Facebook.

«Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники», - говорится в сообщении.

Как отмечается, подробности и фото будут опубликованы позже.

Тем временем, жители Харькова и Сум сообщают о новых мощных взрывах.

«В Сумах был артобстрел. Сейчас в городе уличные бои. Не выходите на улицу», – сообщает военная администрация.

Также появилась информация, что в эти минуты в Харькове горит здание СБУ.

Кроме того, продолжаются взрывы в танковом училище, который подвергся мощному обстрелу вечером 1 марта.