Под Харьковом во время боя с российскими оккупантами погиб биатлонист Евгений Малышев. Об этом сообщает страница «Биатлон будущего» в Facebook.
19-летний спортсмен погиб защищал от захватчиков свой родной город. Он проходил службу в ВСУ по контракту
10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет. Два года назад биатлонист входил в национальную сборную команды среди юниоров.
Светлая память герою.
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