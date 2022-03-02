Под Харьковом во время боя с российскими оккупантами погиб биатлонист Евгений Малышев. Об этом сообщает страница «Биатлон будущего» в Facebook.

19-летний спортсмен погиб защищал от захватчиков свой родной город. Он проходил службу в ВСУ по контракту

10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет. Два года назад биатлонист входил в национальную сборную команды среди юниоров.

Светлая память герою.

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Украинцы выражают искренние соболезнования родным героя.

"Светлая память Герою», «Вечная память», «Вечная память, родным сочувствие», "Боже какие молодые ребята нет слов только боль и шок".