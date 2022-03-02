"Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести"

Об этом, как пишет Politeka.net, в своем новом обращении к украинцам заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Уважаемые украинцы!

147 часов обороны.

Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже.

Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказы продолжать наступление.

В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальное вранье русской пропаганды дает трещины.

Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов.

Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго.

Враг подло обстрелял мирный Житомир. Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС. Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом.

Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится.

Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон.

Это излишнее подтверждение тому, что никакого «русского мира» не существует. Есть нацистская идеология в уме у толики маньяков, которые пока держат власть в России.

А есть украинские граждане, говорящие на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам.

И мы обязательно победим!

Вчера у меня был долгий разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа.

Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, к кому это считалось невозможным.

В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байракторы. Будет больше стенгеров и джавелинов.

Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира.

Горжусь каждым, кто сегодня защищает свой дом от русского нашествия.

Склоняю голову за теми, кто отдал свою жизнь.

После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетие украинцы чтили героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей.

Слава Украины! Слава Героям Украины!» - написал Резников.