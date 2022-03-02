Количество погибших россиян на украинской земле достигло почти 6 тысяч

Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют новые данные Генштаба ВСУ.

«Ориентировочно потери армии РФ по состоянию на утро 2 марта составляют:

личного состава – более 5840 человек,

танков – до 211,

Боевых бронированных машин – 862 ед,

артиллерийских систем – 85,

РСЗО - 40,

средства ПВО – 9,

самолетов – 30 ед,

вертолетов – 31 ед,

автомобильной техники - 355,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3», - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения 93-й бригады Холодный Яр оттеснили врага к границе с Россией.

«Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники», - сообщили утром 2 марта представители бригады