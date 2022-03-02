Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют новые данные Генштаба ВСУ.
«Ориентировочно потери армии РФ по состоянию на утро 2 марта составляют:
личного состава – более 5840 человек,
танков – до 211,
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Боевых бронированных машин – 862 ед,
артиллерийских систем – 85,
РСЗО - 40,
средства ПВО – 9,
самолетов – 30 ед,
вертолетов – 31 ед,
автомобильной техники - 355,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3», - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, ранее сообщалось, что подразделения 93-й бригады Холодный Яр оттеснили врага к границе с Россией.
«Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники», - сообщили утром 2 марта представители бригады