Как пишет Politeka.net, Россия объявила Украине войну 24 февраля. Российские войска продолжают наступление по всему фронту. Оппозиционерка из Беларуси Анна Красулина сообщила о ситуации с убитыми российскими солдатами.
"В Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство из них - этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях ВС РФ", - сказала оппозиционерка во время включения на телеканале "Украина 24"
Напомним, утром 2 марта в Генштабе ВСУ обнародовали новые данные о потерях противника. По сообщению украинского командования, враг потерял более 5800 солдат, а также 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, более 800 бронированных машин, 85 артиллерийских систем.