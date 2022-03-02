В Мозыре (Республика Беларусь) забиты уже все морги, о чем сообщает белорусский оппозиционер Анна Красулина.

Как пишет Politeka.net, Россия объявила Украине войну 24 февраля. Российские войска продолжают наступление по всему фронту. Оппозиционерка из Беларуси Анна Красулина сообщила о ситуации с убитыми российскими солдатами.

"В Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство из них - этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях ВС РФ", - сказала оппозиционерка во время включения на телеканале "Украина 24"