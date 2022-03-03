Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на украинские земли. В Генштабе ВСУ опубликовали новые данные

Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

ББМ-900 ЕД,

артиллерийских систем-90,

РСЗО-42,

средства ПВО-11,

самолетов-30 ЕД (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня-3,

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в Генштабе.

Добавим, что 2 марта Министерство обороны Российской Федерации впервые озвучило потери среди личного состава за время войны в Украине. По данным российского министерства, за семь дней на территории Украины погибло 498 военных.