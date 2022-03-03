Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 9000 человек,
танков ‒ 217 ед,
ББМ-900 ЕД,
артиллерийских систем-90,
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РСЗО-42,
средства ПВО-11,
самолетов-30 ЕД (информация уточняется),
вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
автомобильной техники - 374,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ-60,
БПЛА оперативно-тактического уровня-3,
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в Генштабе.
Добавим, что 2 марта Министерство обороны Российской Федерации впервые озвучило потери среди личного состава за время войны в Украине. По данным российского министерства, за семь дней на территории Украины погибло 498 военных.