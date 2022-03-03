Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на официальной странице УЗ.

«Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.

Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии.

Сейчас вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной нагрузки.

Также Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарной расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Украинские солдаты, которые погибли, эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ», - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты продолжают нести огромные потери на украинские земли. В Генштабе ВСУ опубликовали новые данные. Так, по состоянию на утро 3 марта , общие боевые потери противника - около 9000 человек.