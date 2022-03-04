"Это впервые в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, теперь это реальность"

В ночь на пятницу в результате обстрелов из тяжелой техники российской армии возник пожар на Запорожской АЭС, сообщили в ГСЧС.

В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ. Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации, сообщили в Запорожской ОГА.

Сейчас энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность. Важные для безопасности АЭС системы и элементы в работоспособном состоянии, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Имеющиеся повреждения строения реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока.

Радиационный фон на территории Запорожской области по состоянию на 7: 00 остается без изменений и не угрожает жизни людей, передает Запорожская ОГА.

Также план эвакуации на случай аварии на Запорожской АЭС готов. По словам председателя Запорожской ОГА, пока никого не эвакуируют.

Президент Украины Владимир Зеленский ночью 4 марта выступил с экстренным обращением из-за обстрела российскими военными объектов Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что уже говорил об этом с несколькими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байденом, а также генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссі.

"Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, теперь это реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв, или когда его не произойдет – никто этого не просчитает до конца. Но наши ребята всегда держали атомную станцию в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог захватить станцию, заминировать. Заминировать-и шантажировать потом ядерной катастрофой весь мир. Надо остановить российских военных немедленно. Кричите своим политикам! Украина-это 15 атомных блоков, если будет взрыв, будет конец всем, конец Европе, это эвакуация Европы. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции!» – призвал президент Украины.