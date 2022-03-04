Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют новые данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:
личного состава - 9166 человек,
танков ‒ 251 ед,
боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
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артиллерийских систем– 105 ед,
РСЗО - 50 ед,
средства ПВО - 18 ед,
самолетов – 33 ед (уточняется),
вертолетов – 37 ед (информация уточняется);
автомобильной техники - 404 ед,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 3
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - подчеркивают в Генштабе.
Тем временем сообщается, что в Черниговской области из-за боевых действий без света остаются 203 населенных пункта (а это более 50 тысяч абонентов). Восстановительные работы продолжаются по возможности.