Количество убитых российских солдат, которые вторглись на территорию Украины, достигло почти 10 тысяч

Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют новые данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:

личного состава - 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем– 105 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 404 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - подчеркивают в Генштабе.

Тем временем сообщается, что в Черниговской области из-за боевых действий без света остаются 203 населенных пункта (а это более 50 тысяч абонентов). Восстановительные работы продолжаются по возможности.