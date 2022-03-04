Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Вооруженных сил Украины на официальном Telegram -канале.

«Украинские ССО захватили еще один исправный Т-80БВМ в российской армии и уничтожили группу оккупантов.Сафари в тылу врага проходит удачно!», - сообщают в ЗСУ, публикуя соответствующие кадры.

Напомним, украинская армия может использовать трофейную технику и вооружение РФ.

Об этом ранее сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", - заявил Арахамия.

Добавим, что с начала путинской агрессии в Украине общие боевые потери российской армии составили 9166 военных. Такие данные приводит Генштаб ВСУ, но уточняет, что потери врага оценивает приблизительно ввиду высокой интенсивности боевых действий.