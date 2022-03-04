Родившегося в Украине олигарха нашли повешенным в гараже своего имения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение полиции Суррея.

66-летний Михаила Уотфорда, который входит в ближайшее окружение Владимира Путина, заработал состояние на добыче нефти и газа. В начале 2000-х он эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и имя и занялся недвижимостью.

Полиция Суррея сообщила, что его тело было найдено в понедельник по адресу близ Вирджиния-Уотер, между Слау и Уокингом, к западу от Лондона.

Ukraine-born oligarch Mikhail Watford found dead at home in Surrey https://t.co/PqrWt5PeVC — Stephanie Kirchgaessner (@skirchy) March 3, 2022

«Нам позвонили около полудня в понедельник, 28 февраля, после сообщений об обнаружении тела мужчины по адресу на Портнал-драйв, Вентворт. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медики констатировали смерть. Продолжается расследование обстоятельств гибели, но подозрительных обстоятельств пока нет», – сказал спикер.

Друг семьи сказал, что на душевное состояние Михаила могла повлиять ситуация в Украине. "Время его смерти и время вторжения в Украину безусловно неслучайно", — отметил друг семьи.

Еще один друг Михаила заявил, что " его смерть вызывает вопросы. Это шокирует, у Михаила было все, о чем он мечтал: хорошая жена, замечательные дети и дом мечты. В этом нет никакого смысла" .

Многие СМИ отметили, что магнат умер вскоре после того, как официальный Лондон опубликовал санкционный список российских олигархов, но Уотфорда в нем не было.

Уотфорд, при рождении - Михаил Толстошея, появился на свет в Украине в 1955 году, во времена Советского Союза. Он был широко известен как Миша и, по данным Sunday Times, после переезда в Великобританию сменил свою фамилию на английскую. Сначала он поселился в Лондоне, где жил со своей эстонской женой Джейн, а затем переехал в Суррея.

Издание сообщало, что Уотфорд считал, что его детство, проведенное в «большой четырехкомнатной квартире с ванной и машиной», было очень комфортным в Украине советских времен. «С точки зрения роскоши, [это] теперь было эквивалентом путешествия на самолете», — сказал он газете в 2015 году.

Его мать, которая, как сообщает Sun, жила в соседней квартире на его вилле и была дома, когда его тело нашли, как говорят, настаивала на том, чтобы ее советское удостоверение хранилось в сейфе. "Она твердо верит, что коммунисты вернутся в Россию и Украину. Тем временем она наслаждается скромными затратами денег своего сына-капиталиста... И мы молимся, чтобы ее мечта никогда не сбылась», — сказал Уотфорд Sunday Times.

По данным газеты, у олигарха было трое детей: Майкл, его сын от первого брака с второй женой Джейн у него есть дочь Мишель и младший сын Александр.