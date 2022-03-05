Количество уничтоженных российских военных с момента вторжения в Украину превысило 10 тысяч человек

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генерального штаба ВСУ

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 10 тыс. человек,

танков ‒ 269 ед,

ББМ ‒ 945 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО -50 ед,

средства ПВО - 19 ед,

самолетов – 39 ед (уточняется),

вертолетов – 40 ед (уточняется),

автомобильной техники - 409 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3», сообщают в Генштабе.

Также уточняется, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому данные корректируются.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список белорусских летчиков, атаковавших украинские города. Информация появилась на странице ГУР в Facebook.

В списке украинской разведки — свыше 100 человек личного состава бригады армейской авиации, который совершает боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь “Лида” для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.