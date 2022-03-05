Об этом как пишет Politeka.net, сообщил мэр города Александр Маркушин.
«Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост с. Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев», - сообщил Маркушин.
В Укрзалізнице уточнили, что попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня.
"Фиксируем схождение двух пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда", - говоритсяв сообщении.
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«Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзалізниці" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику, общее число спасенных составляет 1,26 млн человек», - сообщили в УЗ.
Напомним, сегодня, 5 марта, начинается эвакуация из Мариуполя и Волновахи.
Что касается Мариуполя - гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Выезжающих из города водителей просят максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.
Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать.