Об этом, как сообщает Politeka.net, заявили в Оперативном командновании «Північ».
Позже в Сети появилось соответствующее видео.
Сообщалось также, что пилот успел катапультироваться, однако вскоре появилась информация, что мужчина был пойман.
Позже появилась информация, что второй пилот погиб.
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Напомним, ранее в Генштабе Украины сообщили, что украинская противовоздушная оборона за минувшие сутки уничтожила 3 российских штурмовика и 3 вертолета. Таким образом, за девять дней войны ПВО ВСУ сбило как минимум 39 самолетов и 40 вертолетов противника.
Так, вчера, 4 марта, оккупанты потеряли 3 «грача» - так называют штурмовики Су-25. Два сбили в Черниговской области и еще один - под Волновахой Донецкой области.
«Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск», - говорится в сообщении.
В Генштабе напомнили, что до начала полномасштабной войны России против Украины их авиационная группировка, сосредоточенная вокруг украинских государственных границ, насчитывала около 700 единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.