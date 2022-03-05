На окраинах Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик.

Об этом, как сообщает Politeka.net, заявили в Оперативном командновании «Північ».

Позже в Сети появилось соответствующее видео.

Сообщалось также, что пилот успел катапультироваться, однако вскоре появилась информация, что мужчина был пойман.

Позже появилась информация, что второй пилот погиб.

Напомним, ранее в Генштабе Украины сообщили, что украинская противовоздушная оборона за минувшие сутки уничтожила 3 российских штурмовика и 3 вертолета. Таким образом, за девять дней войны ПВО ВСУ сбило как минимум 39 самолетов и 40 вертолетов противника.

Так, вчера, 4 марта, оккупанты потеряли 3 «грача» - так называют штурмовики Су-25. Два сбили в Черниговской области и еще один - под Волновахой Донецкой области.

«Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск», - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что до начала полномасштабной войны России против Украины их авиационная группировка, сосредоточенная вокруг украинских государственных границ, насчитывала около 700 единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.