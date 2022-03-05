Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают Сухопутные силы ВСУ на официальной странице в Facebook.
«Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за предательства - отход подразделений российских оккупационных войск с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
Российские оккупанты начали покидать подразделения русской армии и возвращаются в свои дома.
Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну для защиты русскоговорящего населения, а они вовремя бросают своих «освободителей» под наш праведный гнев...», - говорится в сообщении.
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Также были опубликованы кадры уничтоженной военной техники россиян.
Добавим, российские оккупационные войска продолжают применять в Украине запрещенное вооружение. В частности, во время одного из последних обстрелов Харькова армия РФ применила фугасную бомбу ФАБ-500, сообщали в ГСЧС Украины.
Как от метил народный депутат Алексей Гончаренко, ФАБ-500 – одна из самых мощных авиабомб на вооружении в России.
Осколочно-фугасная авиационная бомба ФАБ-500 M62 предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкоуязвимой и легкобронированной техники, живой силы и военно-полевых сооружений. Применяется с высот 570-12 000 метров при скоростях 500-1180 км/ч.