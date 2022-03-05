Несмотря ни на что врачи никуда не выезжают, и продолжают предоставлять неотложное лечение и детям и взрослым.

Гендиректор Охматдета Владимир Жовнир рассказал как больница работает в условиях войны. Подробностями он поделился на своей странице в Facebook и в совместном эфире украинских телеканалов 5 марта.

"10 день. Киев продолжает держать оборону. Охматдет работает. Сейчас в больнице находятся 185 детей, которые продолжают лечение в стенах НДСБ «Охматдет». Врачи никуда не выезжают. Мы готовы предоставлять неотложное лечение и детям и взрослым", - отметил медик.

Также он сообщил, что вечером 4 марта над больницей сбили российскую ракету.

"Вечером над Охматдетом была сбита ракета. Был такой мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе, повредило окна на девятом этаже. Слава Богу, дети не пострадали. Мы их держали в бомбоубежище», - рассказал Жовнир.

Сейчас часть онкологических пациентов уже несколько дней эвакуируют в Западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева. Также планируют вывезти детей, которые находятся на диализе.

Солдат также сообщил, что двое тяжелораненых детей на Киевщине умерли из-за невозможности получить помощь.

"Сегодня ночью к нам должны были привезти трех тяжелораненых детей, которые получили огнестрельные ранения в голову и грудь. Впрочем из-за российских обстрелов, скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли. На приезд еще одного ребенка мы ждем», - сообщил главврач «Охматдета».

«Больница готова оказывать медицинскую помощь раненым детям и взрослым. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! Слава Украине " - подчеркнул Жовнир.