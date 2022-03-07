Об этом со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ пишет Politeka.net.

«Начаты двенадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины. С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, осуществляют обстрелы гражданского населения, “зеленых коридоров”, берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза еды и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из дома.

Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, что создано от первого лица, которая негативно освещает деятельность Вооруженных Сил Украины.

Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонительную операцию на всех направлениях выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - говорится в сообщении.

Между тем стало известно, что Николаев утром 7 марта попал под обстрел.

"Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам", - сообщает ГСЧС.

Кроме того, от новых ударов пострадал Харьков.