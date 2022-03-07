Кроме того, противник хочет добиться выхода на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создания сухопутного коридора из Крыма в направлении Мариуполь – Новоазовск.
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли.
Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.
Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.
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На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины.
В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.
С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск.
На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.
После нанесения подразделениями Вооруженных Сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипачи, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.
На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через р. Днепр.
Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль р. Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевку.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобождены г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожено командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады вдв ВС РФ подполковника Дениса Глебова», - сообщают в Генштабе.
Добавим, утром 7 марта по Николаеву был осуществлен массированный обстрел жилых массивов из смерчей.
В результате чего, возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект").
К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники и 32 спасателя.
Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения ВНЖ в жилом секторе.