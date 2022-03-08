Как пишет Politeka.net, 24 февраля Владимир Путин отдал приказ о наступлении России на Украину. Украинцы уже 13-й день защищают свою землю от российских оккупантов. Несмотря на заявления Минобороны РФ, российские войска запускают ракеты не только по украинским военным объектам, но и жилым домам. Главное управление разведки МО Украины опубликовало список военных преступников ВМС России, которые запускают ракеты по украинцам.
Отмечено, что ракетных ударов крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались:
Подлодка "Новороссийск", командир - капитан 3 ранга Игорь Игоревич Шведа (есть жена);
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", командир – капитан 1 ранга Игорь Михайлович Крохмаль;
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Фрегат "Адмирал Эссен", командир – капитан 2 ранга Александр Смирнов (есть жена, ребенок);
Подлодка "Великий Новгород", командир - капитан 2 ранга Сергей Михайлов;
Фрегат "Адмирал флота Касатонов", командир – капитан 2 ранга Алексей Викторович Рябоштан (есть жена);
Малый ракетный корабль "Грайворон", командир – капитан 3 ранга Глеб Александрович Козаков.