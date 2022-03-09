Так, как пишет Politeka.net, в Генштабе ВСУ опубликовали новые цифры
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили
личного состава – свыше 12 000 человек,
танков ‒ 317 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,
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Потери врага на украинской земле неумолимо растут: новые данные Генштаба ВСУ
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артиллерийских систем – 120 ед,
РСЗО - 56 ед,
средства ПВО - 28 ед,
самолетов – 49 ед,
вертолетов – 81 ед,
автомобильной техники - 482 ед,
корабли /катера/ - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - уточняют в Генштабе ВСУ.