Так, как пишет Politeka.net, в Генштабе ВСУ опубликовали новые цифры

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили

личного состава – свыше 12 000 человек,

танков ‒ 317 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1070 ед,

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артиллерийских систем – 120 ед,

РСЗО - 56 ед,

средства ПВО - 28 ед,

самолетов – 49 ед,

вертолетов – 81 ед,

автомобильной техники - 482 ед,

корабли /катера/ - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - уточняют в Генштабе ВСУ.