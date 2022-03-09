В семью экс-футболиста «Шахтера» пришло горе: жизнь оборвалась под Харьковом

Давиду Хочолаве дали отпуск, чтобы позаботиться о своей семье, и мы надеемся, что все будут уважать то, что Давид и его семья хотят мира вокруг себя.