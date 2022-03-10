Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю от российских оккупантов уже 15-е сутки. Военные журналист Юрий Бутусов у себя на страничке опубликовал результат успешной операции в Сумской области.

"Разгром российской колонны снабжения в Сумской области 7 марта. За эту операцию стоит давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ. Как установил Дмитро Путята, колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом - 4 БТР-80 и зенитно-ракетный комплекс Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, вероятно, в районе села Колисники. Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла тяжелый урон наступательным операциям российских войск. Придет время, и мы напишем об этом подробней, пообщаемся с участниками этого боя. Мы будем разыскивать участников боя и документировать", - написал Бутусов у себя на страничке в Фейсбук.

Украинцы сразу кинулись комментировать подебу украинцев:

"Вы еще если бы увидели и услышали о Гадячском сафари. Наш народ непобедим", "Почему это не отражается в официальной статистике?", "Вот нужно освещать, а то уже засрали все соплями о закрытом небе".



