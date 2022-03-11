На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением.

Об этом, как пишет Politeka.net утром 11 марта сообщает Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

Существенных изменений в положении наших войск и войск противника в течение последних шести часов не произошло.

Относительно действий противника. На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением.

На территории Херсонской области враг делает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах.

Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые продолжаются на территории Черниговской области захватчики продолжают нести существенные потери. В результате состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.

В отдельных населенных пунктах противник, в нарушение норм Международного гуманитарного права, совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения.

При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области, в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационных войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже и тех кто не имеет опыта военной службы», - говорится в сообщении.