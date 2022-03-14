Силами ВСУ нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях

Об этом, как пишет Politeka.net, утром 14 марта сообщает Генштаб ВСУ. За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС рф выполнять приказы командования.

По имеющейся информации, на территории рф в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС рф отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

О готовности Вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.