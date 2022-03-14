Об этом, как пишет Politeka.net, утром 14 марта сообщает Генштаб ВСУ. За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).
Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.
Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС рф выполнять приказы командования.
По имеющейся информации, на территории рф в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.
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Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС рф отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.
О готовности Вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.