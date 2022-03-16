Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено девять авианалетов на колонны техники и скопление войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.