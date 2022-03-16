Российские оккупанты продолжают нести сокрушительные потери на украинской земле, количество убитых растет каждый день

Об этом в новой сводке сообщает Генштаб ВСУ, пишет Politeka.net.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

личного состава / personnel - около 13800 человек,

танков ‒ 430 ед,

боевых бронированных машин-1375 ЕД,

артиллерийских систем - 190 ЕД,

РСЗО-70 ед,

средства ПВО-43 ед,

самолетов-84 ед,

вертолетов– 108 ед,

автомобильной техники - 819 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня-11.

Специальная техника – 10», - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.