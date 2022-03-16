Об этом в новой сводке сообщает Генштаб ВСУ, пишет Politeka.net.
«Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:
личного состава / personnel - около 13800 человек,
танков ‒ 430 ед,
боевых бронированных машин-1375 ЕД,
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артиллерийских систем - 190 ЕД,
РСЗО-70 ед,
средства ПВО-43 ед,
самолетов-84 ед,
вертолетов– 108 ед,
автомобильной техники - 819 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ-60,
БПЛА оперативно-тактического уровня-11.
Специальная техника – 10», - говорится в сообщении.
Напомним, Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.
По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.