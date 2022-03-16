После войны с Россией Украине понадобится длительный период разминирования, участие в котором примут спасатели многих стран

Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, для разминирования понадобится несколько лет. Также монастырский подчеркнул, что должностные лица способствуют относительно необходимых гуманитарных грузов, в первую очередь, в нашей части – это то, что необходимо для спасателей.

"Это медицинское оборудование и оборудование для проведения спасательных работ, оборудование для разминирования.

Ибо мы понимаем и должны осознавать, что по завершению этой страшной войны мы будем иметь несколько лет только периода разминирования", - уточнил Монастырский, добавив, что без этого этапа невозможно ни одно восстановления какого-либо объекта.

Сил у украинских спасателей сделать это в короткий период не хватит, поэтому на помощь Украине придут спасатели из стран Европейского Союза в частности, и США, и Британии.

Между тем сообщается, что в Николаевской области в течение 15 марта пиротехническим подразделением отработано 37 заявок и изъято 17 взрывоопасных предметов.

"Внимательно посмотрите как выглядят боеприпасы и остатки ВНП, которые категорически нельзя трогать и пытаться самостоятельно обезвредить. Увидели подобное - сразу сообщайте о находке спасателей по номеру 101", - сообщают спасатели, демонстрируя фото снардов.