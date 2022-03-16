Автобус с украинцами, которые пытались эвакуироваться в западную часть страны, попал в серьезное ДТП, есть жертвы.

Трагедия произошла в среду, 16 марта, около 6 часов утра в Хмельницкой области, сообщает Национальная полиция Украины. Автобус, перевозивший людей из Днепра в Тернополь, попал в аварию на трассе «Кропивницкий – Знамянка» недалеко от села Лозовая.

Автобус «Setar», за рулем которого находится 61-летний житель Донецкой области, столкнулся с микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», перевозившим переселенцев.

В результате столкновения водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса скончались на месте. Еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Людей доставили в ближайшую больницу. Личности погибших и потерпевших устанавливаются.

Известно, что водитель и пассажир автобуса «Setar» не пострадали.

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают точные обстоятельства и причины аварии. Правоохранители также поделились кадрами с места трагедии.

Напомним, под Киевом произошло серьезное ДТП: авто столкнулись на "перекрестке зла".

Как сообщала Politeka, в Днепре скорая помощь попала в аварию возле больницы: водитель забыл поставить на "ручник".

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