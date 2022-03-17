Новые данные приводит утром 17 марта Генеральный штаб ВСУ, пишет Politeka.net.
«Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили / 24.02 to 17.03
личного состава /personnel - около/ about 14000 человек,
танков / tanks ‒ 444 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1435 ед,
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артиллерийских систем – 201 ед,
РСЗО - 72 ед,
средства ПВО - 43 ед,
самолетов – 86 ед,
вертолетов – 108 ед,
автомобильной техники - 864 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.
Специальная техника – 10», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее издание The New York Times, со ссылкой на данные разведки и собеседников в Пентагоне заявило, что чем больше гибнет российских военных на украинской земле, тем меньше их воля к победе.
Количество погибших российских военных в Украине уже превысило общее количество американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане.
Чиновники Пентагона говорят, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задачи.