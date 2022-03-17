Новые данные приводит утром 17 марта Генеральный штаб ВСУ, пишет Politeka.net.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили / 24.02 to 17.03

личного состава /personnel - около/ about 14000 человек,

танков / tanks ‒ 444 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1435 ед,

артиллерийских систем – 201 ед,

РСЗО - 72 ед,

средства ПВО - 43 ед,

самолетов – 86 ед,

вертолетов – 108 ед,

автомобильной техники - 864 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.

Специальная техника – 10», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание The New York Times, со ссылкой на данные разведки и собеседников в Пентагоне заявило, что чем больше гибнет российских военных на украинской земле, тем меньше их воля к победе.

Количество погибших российских военных в Украине уже превысило общее количество американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане.

Чиновники Пентагона говорят, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задачи.