По его словам, назвать адрес он не может, но «это точно не аэропорт», пишет Politeka.net
«В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация уточняется и будет опубликована позже», - сообщил Садовой, попросив жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В то же время в сети появились кадры, на которых видно, что над городом стелятся черные клубы дыма.
Добавим, в то же время в Харькове продолжают тушить пожар на одном из самых больших рынков города, который подвергся ракетным ударам еще вчера, 17 марта.
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Огонь распространился от торговых павильонов на жилые дома. Пострадали два дома.
Во время тушения пожара погиб один спасатель, еще один - госпитализирован.