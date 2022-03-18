Во Львове утром оккупанты ударили по территории в районе аэропорта. Информацию подтвердил мэр города Андрей Садовой

По его словам, назвать адрес он не может, но «это точно не аэропорт», пишет Politeka.net

«В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация уточняется и будет опубликована позже», - сообщил Садовой, попросив жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В то же время в сети появились кадры, на которых видно, что над городом стелятся черные клубы дыма.

Добавим, в то же время в Харькове продолжают тушить пожар на одном из самых больших рынков города, который подвергся ракетным ударам еще вчера, 17 марта.

Огонь распространился от торговых павильонов на жилые дома. Пострадали два дома.

Во время тушения пожара погиб один спасатель, еще один - госпитализирован.