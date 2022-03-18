По его словам, назвать адрес он не может, но «это точно не аэропорт», пишет Politeka.net

«В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация уточняется и будет опубликована позже», - сообщил Садовой, попросив жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В то же время в сети появились кадры, на которых видно, что над городом стелятся черные клубы дыма.

Добавим, в то же время в Харькове продолжают тушить пожар на одном из самых больших рынков города, который подвергся ракетным ударам еще вчера, 17 марта.

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