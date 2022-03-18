Как сообщает Politeka.net со ссылкой на обновленные данные, общие боевые потери врага на момент 18 марта ориентировочно составили:

- личного состава около 14200 человек,

- танков ‒ 450 ед,

- боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,

- артиллерийских систем – 205 ед,

- РСЗО - 72 ед,

- средства ПВО - 43 ед,

- самолетов – 93 ед,

- вертолетов – 112 ед,

- автомобильной техники - 879 ед,

- корабли /катера - 3 ед,

- цистерн с ГСМ – 60,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12.

- Специальная техника – 11.

Напомним, мирные жители могут помочь Вооруженным силам Украины и устроить врагу "рельсовую войну". Об этом ранее сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович.

Снабжение войск РФ по железным дорогам проходит намного эффективнее, чем по автомобильным, заметил он.

"Очень много людей на севере Украины в районе Сум, Чернигова и Ахтырки устроили отличную войну с тылами противника. Она сразу дала результаты. Вопрос – а не хотим ли мы устроить на юге тотальную рельсовую войну", – обратился к украинцам Арестович.

Советник главы ОП полагает, что «рельсовую» войну надо вести по таким направлениям:

Крым — Мелитополь,

Крым — Херсон,

Валуйки — Купянск,

Гомель — Киев (общее направление) и другие обнаруженные направления.

Железнодорожные пути охраняет противник, поэтому сначала стоит трезво оценить силы и возможности, предупредил Арестович.

«Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым — Мелитополь», – заверил он.