На предприятии Сумыхимпром произошла утечка аммиака. Зона поражения радиусом около 5 км

Об этом, как пишет Politeka.net предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Уточняется, что для Сум сейчас угрозы нет.

Между тем ГСЧС пишет, что спасатели проводят работы по осаждению аммиачного облака. Угрозы населению нет. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Резервуар с аммиаком был поврежден в результате вражеского обстрела.

Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворим в воде, взрывоопасен, токсичен. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:

- выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

- если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

- в помещении желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненное);

если чувствуете запах аммиака, дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Первая помощь при отравлении аммиаком:

- выведите пораженного на свежий воздух;

- дайте ему теплого молока с пищевой содой;

- наденьте ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

- при попадании в глаза — промойте водой или протрите вазелином или оливковым маслом;

- при поражении кожи — обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.