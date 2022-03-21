Противник почти потерял возможность наступать где угодно на территории Украины и ведет только тактические действия, накапливает резервы, которые, впрочем, подвергаются беспощадным ударам ракетных войск, артиллерии и авиации ВСУ.

Об этом, как пишет Politeka.net в ходе брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"В течение ночи сегодня указанные наши силы наносили мощные удары по противнику – он имеет очередные потери. Противник предпринял удары в ответ, но по сравнению с нашими ударами они были маленькие и нестрашные. Сегодня я вам предоставлю потери врага в несколько необычной манере и измерим их не в количестве единиц, а в организационно-штатных структурах», - сообщил Арестович.

Таким образом, по его словам, украинские войска на 26-е сутки ожесточенной борьбы с захватчиками уничтожили:

- 11 батальонов танков

- 34 батальонов ББМ

- 5 дивизионов РСЗО

- 17 дивизионов ствольной артиллерии

- почти 5 авиаполков самолетов

- 5 авиаполк вертолетов

"То есть мы уничтожили три российские ударные армии РФ и одну воздушную армию. То есть четыре армии из десяти, которые есть у российской армии", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что враг снизил применение авиации, но использует оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты - чтобы оценить результаты нанесенных ракетно-бомбовых ударов.

Подразделениями Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы противника.