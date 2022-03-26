Как пишет Politeka.net, украинцы 31-й день защищаются от российских оккупационных войск. Россия продолжает постоянные атаки ракетами и сегодня, 26 марта, стало известно о новых ударах. Об этом сообщил мер Днепра Андрей Садовый.
"Прилетело по Львову.
Ждем информацию от Военной администрации.
Просьба не распространять фото/видео.
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Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый, прося не фиксировать место удара.
После этого опять появилась угроза обстрела Львова.
"Возможны повторные обстрелы.
Оставайтесь в укрытии!", - написал в новом посте глава города.
Также об ударах ракетами сообщил руководитель области Максим Козицкий.
"То, что могу рассказать по состоянию на этот час:
Произошли два ракетных удара в пределах Львова.
Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась.
По предварительным данным, пострадали пять человек.
Угроза ракетного удара все еще есть
Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграммах-каналах и не распространяйте ее оттуда!
Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", - написал глава ОГА.