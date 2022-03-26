Мер Львова Андрей Садовый сообщил о нанесенном ударе по городу и обратился к жителям города.

Как пишет Politeka.net, украинцы 31-й день защищаются от российских оккупационных войск. Россия продолжает постоянные атаки ракетами и сегодня, 26 марта, стало известно о новых ударах. Об этом сообщил мер Днепра Андрей Садовый.

"Прилетело по Львову.

Ждем информацию от Военной администрации.

Просьба не распространять фото/видео.

Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый, прося не фиксировать место удара.

После этого опять появилась угроза обстрела Львова.

"Возможны повторные обстрелы.

Оставайтесь в укрытии!", - написал в новом посте глава города.

Также об ударах ракетами сообщил руководитель области Максим Козицкий.

"То, что могу рассказать по состоянию на этот час:

Произошли два ракетных удара в пределах Львова.

Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

Угроза ракетного удара все еще есть

Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграммах-каналах и не распространяйте ее оттуда!

Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", - написал глава ОГА.



