ВСУ уничтожили оккупантов, которые приехали на подмогу из Абхазии, о чем рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 36-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Украинцам удалось не только остановить наступление, но и пойти в контратаку. Из-за этого россиянам пришлось искать подмогу, забирая свои формирования и из Абхазии. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в своем тг-калане, что случилось с российским подкреплением.

"В ходе боев ВСУ уничтожили оккупантов с 7й военной базы, которая дисциплинирует на территории самопровозглашенной абхазской республики

Слава ВСУ! русские военные, сидите дома, если не хотите быть фаршем!", - написано было в сообщении.

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