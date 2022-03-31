Как пишет Politeka.net, украинцы уже 36-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Украинцам удалось не только остановить наступление, но и пойти в контратаку. Из-за этого россиянам пришлось искать подмогу, забирая свои формирования и из Абхазии. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в своем тг-калане, что случилось с российским подкреплением.
"В ходе боев ВСУ уничтожили оккупантов с 7й военной базы, которая дисциплинирует на территории самопровозглашенной абхазской республики
Слава ВСУ! русские военные, сидите дома, если не хотите быть фаршем!", - написано было в сообщении.
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