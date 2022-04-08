О трагедии сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей», - заявил Кириленко.

На одном из опубликованных им кадров можно увидеть тела, лежащие среди сумок и чемоданов.

«Российская федерация – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено!», - написал Кириленко.

Отметим, что, по неподтвержденным данным, жертвами удара стали 30 украинцев, более ста получили ранения.