О трагедии сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
«Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей», - заявил Кириленко.
На одном из опубликованных им кадров можно увидеть тела, лежащие среди сумок и чемоданов.
«Российская федерация – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено!», - написал Кириленко.
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Отметим, что, по неподтвержденным данным, жертвами удара стали 30 украинцев, более ста получили ранения.