В полку "Азов" сообщили, что оккупанты могли применить в Мариуполе химическое оружие.

Вечером в понедельник, 11 апреля, русские войска атаковали Мариуполь ядовитым веществом неизвестного происхождения. Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".

Сообщается, что вещество сбросили с беспилотника. Люди задыхаются. У пострадавших наблюдается вестибуло-атактический синдром – люди теряют равновесие, не могут ходить.

Тем временем источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил, что вероятность использования оккупантами химического оружия очень высока. Ранее российские военные не исключали использования химического оружия в Мариуполе.

По информации некоторых СМИ, оккупанты могли применить в Мариуполе вещество "Зарин". Первые признаки воздействия "зарина" (и других БОВ нервнопаралитического действия) на человека — выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, её рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном счёте жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем орки анонсировали химическую атаку по Мариуполю. Но никто не верил, что они настолько конченные. Напомним, в городе находится около 150 тысяч гражданского населения.

Также стоит напомним, что президент США Джо Байден в одном из своих заявлений обещал очень серьезные санкции в случае применения химического оружия россией.

Добавим, что в мире запрещено производство и применение химического оружия Конвенцией о химоружии – это международный договор в рамках ООН.

Напомним, Защитники Украины жестко встретили оккупанта на южном направлении: уничтожено множество техники.

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