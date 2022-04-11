Вечером в понедельник, 11 апреля, русские войска атаковали Мариуполь ядовитым веществом неизвестного происхождения. Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".
Сообщается, что вещество сбросили с беспилотника. Люди задыхаются. У пострадавших наблюдается вестибуло-атактический синдром – люди теряют равновесие, не могут ходить.
Тем временем источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил, что вероятность использования оккупантами химического оружия очень высока. Ранее российские военные не исключали использования химического оружия в Мариуполе.
По информации некоторых СМИ, оккупанты могли применить в Мариуполе вещество "Зарин". Первые признаки воздействия "зарина" (и других БОВ нервнопаралитического действия) на человека — выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, её рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном счёте жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Подбираются к Херсону: разведка Британии показала, как ВСУ идут в контратаку на юге Украины, карта
«Срочно вызывайте спасателей»: украинцев предупредили о новой опасности, фото
"У нас маленькая победа": ВСУ нанесли мощнейший удар по оккупантам, видео "огненного" успеха
Удары по военным аэродромам рф: бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли детали
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем орки анонсировали химическую атаку по Мариуполю. Но никто не верил, что они настолько конченные. Напомним, в городе находится около 150 тысяч гражданского населения.
Также стоит напомним, что президент США Джо Байден в одном из своих заявлений обещал очень серьезные санкции в случае применения химического оружия россией.
Добавим, что в мире запрещено производство и применение химического оружия Конвенцией о химоружии – это международный договор в рамках ООН.
Напомним, Защитники Украины жестко встретили оккупанта на южном направлении: уничтожено множество техники.
Как сообщала Politeka, "Не время для отговорок": глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дать тяжелое вооружение.
Также Politeka писала, что россия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности.