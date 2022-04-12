Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.
Кроме того враг проводит перебазирование авиации на аэродромы, находящиеся в непосредственной близости к восточным границам Украины.
Также сообщается, что оккупанты продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке.
Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов.
Кроме того, отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.
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На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений к восточной операционной зоне. Продолжается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.
Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения, - констатируют в Генштабе ВСУ.
Напомним, Арестович ответил, что будет, если враг захватит Донбасс.
Также Politeka.net писала, что опыт войны в Сирии не помог оккупантам при встрече с ВСУ.
Кроме того Politeka.net сообщала, что, по словам Зеленского, Россия только начала с Украины, но ее планы значительно больше.