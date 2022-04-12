Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал об очередной атаке рф на Миргород. О двух прилетах он сообщил в своем телеграмм-канале.
Лунин отметил, что 12 апреля российский агрессор дважды ударил по Миргороду в Полтавской области.
"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", - написал глава ОВА.
Отметим, ранее мы сообщали, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре курортного города Миргород Полтавской области. Об этом 9 апреля сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунину. Отмечается, что в результате удара есть значительные разрушения и пострадавшие.
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По словам чиновника, в ту ночь российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре курортного города Миргород. Были значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали.
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