Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и освободить полностью север Украины. Глава Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, сколько человек погибли в регионе в результате действий врага, передает "Украинская правда".

"Погибли более 100 мирных жителей. Но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи.

Многие пропали без вести. Есть люди, которые находятся в плену – по ним работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин – неизвестно", - сказал Живицкий.

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